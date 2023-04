Manchester City dio el golpe definitivo y tiene el título de la Premier League a la vista

Manchester City se convirtió en una máquina que se encargó de deshacer a Arsenal, los ‘Gunners’ llegaban al límite y jugándose el liderato, pero fueron superados y la diferencia entre un equipo y otro fue gigantesca. Los ‘Cityzens’ apuntan al tricampeonato de la Premier League.

¿El gol del título de la Premier League?, Kevin De Bruyne adelantó a Manchester City

Manchester City puede soñar con todo, sí con todo, ganó el partido más importante hasta el momento en la liga y tiene el liderato a placer, le pasó por encima a Arsenal que tendrá muy complicado volver a la pelea después de caer esta noche, volverá a la Champions League, pero sabrá a poco tras estar en la cima la más de la mitad del curso.

Los ‘Cityzens’ no dejaron su futuro al destino y salieron con todo, no tardaron en ponerse en ventaja con un tanto de Kevin De Bruyne a los siete minutos y de no ser por Aaron Ramsdale se hubieran puesto 3-0 antes del 40, sin embargo, pudieron irse al descanso con un marcador más amplio reflejo del partido.

John Stones se levantó en el área para rematar de cabeza un tiro libre y mandó el balón a las redes, el gol lo validó el VAR en tiempo añadido de la primera mitad y fue un mazazo del que los ‘Gunners’ no pudieron reponerse.

La pesadilla del conjunto londinense continuó en la segunda mitad y De Bruyne anotó el 3-1 al 54 que durmió por completo el encuentro, la espera por el título continuará en Arsenal que logró recortar distancias a tres minutos del final por medio de Rob Holding.

Erling Haaland completó la goleada y redondeó su buen partido con el 4-1 que deja a Manchester City dependiendo de ganar uno de los dos partidos pendientes para robarse el liderato, dar el paso al tricampeonato de la Premier League y seguir soñando con el triplete.