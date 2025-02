Liverpool golea y sella su pase a la final de la Carabao Cup

Anfield vivió una fiesta total en la semifinal de vuelta de la Carabo Cup y vio cómo el Liverpool goleó 4-0 al Tottenham para asegurar su lugar en la final del torneo por segundo año consecutivo y decimoquinta ocasión en la historia.

Los ‘Reds’ dominaron el encuentro de principio a fin, tocando la pelota por todo lo largo y ancho de la cancha; de hecho, la mayor parte del tiempo los locales jugaron en territorio enemigo, dejando en su cancha únicamente al arquero Caoimhin Kelleher.

Aunque los de Arne Slot tuvieron oportunidades claras desde el arranque del partido, el primero de la noche llegó hasta el minuto 34 por conducto de Cody Gakpo, con asistencia de tres dedos de Mohamed Salah.

Cody Gakpo made that look easy 😮‍💨



The Carabao Cup leading scorer bags his fifth of the competition 💥 pic.twitter.com/ZBKUoyHMHq