Liverpool empató con Manchester United y Arsenal es líder de la Premier League

Liverpool necesitaba derrotar a Manchester United para recuperar el primer lugar de la tabla, arrasó con el conjunto local, pero no aumentó la diferencia y Jarell Quansah provocó un golazo de Bruno Fernandes, los visitantes remaron contra contracorriente en la segunda mitad y empataron, pero no es suficiente y la Premier League comienza un nuevo capítulo a siete jornadas del final.

A Liverpool se le escaparon tres puntos de manera increíble, dominó y le pasó por encima a los ‘Red Devils’, se adelantó con un gol de Luis Díaz y tuvo en mano los locales, sin embargo, Quansah tocó un balón sin fuerza y Bruno lo interceptó pegándole de primera desde el medio campo, a partir de ahí todo cambió.

El United ganó la confianza que los ‘Reds’ perdieron y en ese subidón de ánimo pusieron la liga inglesa de cabeza con otro buen gol del juvenil Kobbie Mainoo quien remató de media vuelta dentro del área luego de comenzar y acompañar la jugada desde la mitad de cancha.

Liverpool se lanzó para adelante intentando no dejar el liderato en Old Trafford y logró empatar con un penal de Mohamed Salah por una falta irresponsable de Aaron Wan-Bissaka sobre Harvey Elliot que el egipcio no falló a los 84 minutos. El punto es poco para los ‘Reds’ que tienen las mismas 71 unidades de Arsenal, pero van por detrás y el clásico les puede costar la liga.