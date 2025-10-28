La Premier League podría modificar el tradicional ‘Boxing Day’

Oscar Sandoval

El tradicional ‘Boxing Day’ de la Premier League podría cambiar esta temporada, ya que el 26 de diciembre caerá en viernes y las cadenas que tienen los derechos de transmisión buscarían que la jornada se lleve a cabo durante el sábado y domingo que son los días de mayor audiencia.

El 26 de diciembre es día de asueto en Inglaterra y ese día las familias acomodadas entregan comida y ropa en cajas a las personas que trabajan a su servicio, además se disputan varios partidos de la jornada futbolera y así se realiza desde 1860, sin embargo, esta temporada la tradición está en riesgo.

El diario inglés The Times señala que la intención de Sky Sports y TNT Sports quienes cuentan con los derechos de la Premier League, planean que únicamente haya un compromiso de liga el 26 de diciembre para terminar la jornada durante el fin de semana.

El contrato entre las televisoras y la liga inglesa tiene establecido que 33 de las 38 jornadas se deben jugar en fin de semana con cinco fechas entre semana y para cumplir el acuerdo esta temporada, se requiere agendar partidos el 27 y 28 de diciembre.

El ‘Boxing Day’ volvería a retomar su esencia la próxima temporada, debido a que el 26 de diciembre caerá en sábado y se podrían jugar la mayoría de los partidos sin ningún tipo de modificación.