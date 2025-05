La Premier League cerrará el mercado de fichajes antes de la medianoche

EFE

La Premier League, así como el resto de las divisiones del fútbol inglés, adelantarán cuatro horas el cierre del mercado veraniego. De este modo, la ventana de incorporaciones se cerrará a las 19:00 horas en lugar de a las 23:00, con el objetivo de que los empleados de los clubes tengan un patrón de trabajo más normal, en lugar de tener que estar trabajando pasando la medianoche.



Tanto la Premier League como la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) y la EFL, que organiza de la segunda a la cuarta división, han dado el visto bueno a este cambio.

Se espera que el resto de ligas europeas lleguen a un acuerdo similar.

Debido a la disputa del Mundial de Clubes de la FIFA, este año el mercado de fichajes se divida en dos partes. La primera, del 1 al 10 de junio, y la segunda, del 16 de junio al 1 de septiembre.