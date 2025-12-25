Publicación: jueves 25 de diciembre de 2025

Reuters

La FA acusa a Cristián Romero por comportamiento indebido

El capitán del Tottenham fue expulsado en el duelo ante Liverpool.

El capitán del Tottenham Hotspur, el defensa argentino Cristian "Cuti" Romero, fue acusado por la Federación Inglesa de Futbol (FA) de actuar de forma "impropia" en respuesta a su expulsión durante la derrota ante el Liverpool en la Premier League.

Después de que Xavi Simons ya hubiera sido expulsado antes, el Tottenham terminó con nueve hombres tras la segunda amarilla de Romero por propinar una patada a Ibrahima Konaté en el minuto 93.

El futbolista argentino, frustrado, no abandonó de inmediato el terreno de juego y discutió con el árbitro.

Xavi Simons, expulsión y antirrécord frente al Liverpool

Simons se marchó del campo al minuto 33.
El atacante fue a presionar a Virgil van Dijk en la salida.
Sin embargo, lo derribó por detrás.
El capitán del Liverpool quedó tendido y visiblemente dolorido.
Inicialmente, el árbitro le mostró la tarjeta amarilla.
Sin embargo, la jugada se revisó en el VAR.
Y el central cambió el cartón amarillo por la expulsión.
Van Dijk intentó consolar a su compañero en la Selección Neerlandesa.

"Se alega que (Romero) actuó de forma incorrecta al no abandonar de forma inmediata el terreno de juego y/o comportarse de forma agresiva y/o conflictiva con el árbitro del partido tras ser expulsado en el minuto 93", declaró la FA en un comunicado.

Romero tiene hasta el 2 de enero para responder a la acusación.

El Tottenham no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral normal.

Aston Villa alargó la crisis de Tottenham y sueña en la Premier League

Tottenham 1-2 Aston Villa
Giovani Lo Celso anotó el 1-0 a los 22 minutos
El argentino disputó su primer partido como titular
Primer gol en la temporada para el mediocampista en la Premier League
Pau Torres empató el compromiso al 45+7
Segundo gol en la campaña para el defensor español
Ollie Watkins marcó el gol del triunfo a los 61 minutos
El atacante suma seis goles en 12 partidos
Aston Villa alcanzó el cuarto lugar de la tabla

La expulsión supuso que ya tiene que cumplir una sanción de un partido y se perderá el viaje del domingo para enfrentarse al Crystal Palace.

El Tottenham marcha en el puesto 14 en la tabla, con 22 puntos, 17 menos que el líder Arsenal.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS