Kepa Arrizabalaga, nuevo arquero del Arsenal

El Arsenal confirmó este martes el fichaje del portero español Kepa Arrizabalaga por 5 millones de libras (7 millones de euros).



Kepa, que estuvo cedido la pasada temporada en el Bournemouth de Andoni Iraola, tenía una cláusula en su contrato por la que podía salir del Chelsea por solo 5 millones de libras, una cifra muy alejada de los 71 millones de libras que pagaron por él en 2018. Here to raise the levels.



Kepa Arrizabalaga is a Gunner. pic.twitter.com/8yMhga11ZC — Arsenal (@Arsenal) July 1, 2025

Ahora, en el Arsenal de Mikel Arteta competirá con David Raya por ganarse el puesto de titular de un equipo que aspira a ganar la Premier League, tras tres subcampeonatos seguidos, y la Champions League, tras alcanzar el año pasado las semifinales.



En el Chelsea, Kepa ganó una Champions League, una Supercopa de Europa, una Europa League y un Mundial de Clubes, además de que estuvo cedido en el Real Madrid, con el que levantó una liga española y otra Champions.

Kepa Arrizabalaga fue el anti héroe de Chelsea en la Carabao Cup

"Estoy muy contento de estar aquí y tengo muchas ganas de lo que viene. La ambición que ha demostrado este club, cuando he hablado con Mikel, el deseo que tienen para ganar, creo que estamos muy cerca de conseguir ganar algo y ojalá lo logremos", dijo el futbolista español.



Kepa es el primer fichaje del Arsenal

en este verano, pero no será el último, porque se espera que los 'Gunners' anuncien a Martín Zubimendi en los próximos días.