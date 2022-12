Kalvin Phillips separado de Manchester City tras su vuelta del Mundial

La aventura de Kalvin Philipps en Manchester City no ha comenzado del todo bien, o al menos no como se esperaba, el mediocampista brilló en Leeds dirigido por Marcelo Bielsa, pero no encuentra su lugar con Pep Guardiola quien lo apartó del primer equipo por llegar con sobrepeso de la Copa del Mundo.

Las lesiones y su baja de juego no han permitido que Phillips pueda ganarse un lugar en el mediocampo de los ‘Cityzens’, el inglés de 27 años que suma 53 minutos en todas las competencias fue parte de la Selección Inglesa en Catar 2022 volvió tras el torneo, pero no lo hizo en su mejor estado físico.

Guardiola fue cuestionado por la ausencia del mediocampista en el duelo contra Liverpool de la Carabao Cup y respondió “no está lesionado, llegó con sobrepeso”, el inglés trabajará por separado esta estar en su peso ideal y después volverá porque “le necesitamos”, expresó el técnico.

Pep señaló que tuvo “una conversación privada” con el futbolista quien esperaría estar disponible para el último juego del 2022 del City que recibirá a Everton el próximo 31 de diciembre.