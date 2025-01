Graham Potter es el nuevo entrenador de Edson Álvarez

El West Ham confirmó la llegada de Graham Potter al banquillo, en sustitución de Julen Lopetegui. El inglés firmó contrato por dos años y medio.

Potter no había dirigido desde que salió del Chelsea en abril de 2023 y tiene por delante la tarea de alejar a los ‘Hammers’ de las últimas posiciones de la Premier League, actualmente marchan en el sitio 14.

El técnico dijo en un comunicado de prensa que publicó el club en su sitio oficial:

El inglés inició su carrera como entrenador en 2011, con el Östersunds de Suecia, equipo al que ascendió a la máxima categoría y con el que ganó tres títulos. Posteriormente estuvo a cargo del Swansea City, Brighton & Hove Albion y Chelsea.

