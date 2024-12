Goleada de alarido del Arsenal frente al Crystal Palace

Noche redonda para el Arsenal en su visita al Selhurst Park. Los de Mikel Arteta se impusieron 1-5 al Crystal Palace en la Jornada 17 de la Premier League.

Los ‘Gunners’ dominaron de principio a fin el partido, con un poderío ofensivo envidiable. Gabriel Jesus abrió el marcador al minuto 6, con un disparo de corta distancia, tras pase de su compatriota Gabriel Magalhães.

Los locales respondieron prácticamente de inmediato, gracias a un pase filtrado de Tyrick Mitchell para Ismaïla Sarr, quien no falló.

Parecía que el encuentro volvía a la calma, cuando Jesus se volvió a hacer presente al 14’ con un potente disparo al ángulo para sellar su doblete.

A partir de ese momento el partido les perteneció por completo a los visitantes. Kai Havertz puso el 1-3 antes del descanso.

En el complemento, Gabriel Martinelli remató a quemarropa, luego de que Dean Henderson dejara vivo un remate de Jesus. Era el 1-4 al 60’.

Y habría más, pues a seis minutos del final Riccardo Calafiori encontró a Declan Rice en los linderos del área, el inglés tomó el esférico y sacó un disparo raso para el 1-5.

Con esta victoria, el Arsenal se queda en tercer sitio con 33 unidades, a una del Chelsea y a dos del Liverpool, ambos disputarán sus respectivos compromisos el domingo 22.