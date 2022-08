Erik ten Hag le pide paciencia a Manchester United con Frenkie de Jong

Erik ten Hag no tira la toalla y seguiría firme sobre el fichaje de Frenkie De Jong, el neerlandés es el mediocampista que quiere el técnico, pero Manchester United no logra alcanzar un acuerdo ni con Barcelona, ni con el futbolista al que habría llamado el estratega para convencerle de firmar con el conjunto de Old Trafford.

La directiva del United lleva dos meses intentando y fracasando con De Jong, la operación no es sencilla debido a que el jugador desea permanecer en Barcelona, sin embargo, el club azulgrana sabe que vender al futbolista ayudaría a su economía y en Manchester ofrecerían cerca 80 millones de euros.

Daily Mail señala que ten Hag por un lado "ha hablado" con el neerlandés y por otro pedido a la directiva de los Red ‘Devils’ paciencia para poder alcanzar el acuerdo, pero el gran obstáculo sería la deuda que mantiene Barcelona con el mediocampista quien no piensa ceder ni deportiva, ni administrativamente.

De Jong aceptaría su salida del Camp Nou, si el club paga el adeudo que tiene con él, a partir de ahí estaría dispuesto a mudarse a Manchester y reencontrarse con ten Hag quien sigue esperando para darle el control total del mediocampo.