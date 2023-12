En medio de la turbulencia, Erik ten Hag cuenta con el apoyo de sus jugadores

El Manchester United está lejos de ser aquel equipo comandado por Sir Alex Fergunson. Actualmente es séptimo de la Premier League y último del Grupo A en la Champions League, con todo y eso Erik ten Hag no va a ningún lado.

El técnico de los ‘Red Devils’ cuenta con el apoyo de sus jugadores y eso es suficiente para que siga su curso en el banquillo. En conferencia de prensa previa al duelo ante Chelsea, aseguró:

“Lo puedes ver en la remontada contra el Brentford, los partidos contra el Burnley, el Fulham... Cuando el equipo ha podido, ha demostrado un gran carácter, gran determinación, resiliencia, así que estamos juntos. No puedes jugar así sin unidad”.

Manchester United está en crisis y Erik Ten Hag así lo padece

Eso sí, el neerlandés se ha encargado de separar a los elementos con los que ha tenido encontronazos, el primero de ellos fue Cristiano Ronaldo, quien eventualmente se marchó a Arabia Saudita; posteriormente, tuvo desacuerdos con Raphael Varane, Marcus Rashford y Jadon Sancho, a este último lo mantiene relegado del primer equipo.

No obstante, ten Hag confesó que “escuchó a mis futbolistas y les doy la oportunidad de que me digan si tienen una opinión diferente” y está convencido de que la plantilla está cómoda con el estilo de juego pues los futbolistas “están conmigo por las actuaciones ante Everton y Galatasaray. Estamos mejorando y no podemos hacer goles si los jugadores no creen en ello”.