En el Manchester United prefieren que juegue un auxiliar de 60 años que Marcus Rashford

Rúben Amorim, técnico del Manchester United, aseguró que pondrá antes al entrenador de porteros del equipo que a un jugador que no "da el máximo", en clara referencia a Marcus Rashford, que lleva doce encuentros sin jugar.



El jugador inglés no disputa un solo minuto desde el pasado 12 de diciembre y le quedan cuatro días para buscar una salida en este mercado invernal. Sin embargo, tanto una cesión como un traspaso es complicado por el alto sueldo que tiene Rashford en el United, de aproximadamente 300.000 libras semanales.

"Lo más importante son los entrenamientos, es el reflejo de cómo un futbolista es en la vida. Son los pequeños detalles de cada día. Si las cosas no cambian, yo no voy a cambiar. Es la misma situación para cada jugador. Si das el máximo y haces las cosas correctas, podemos usar a todos los jugadores", dijo el técnico portugués tras ganar este domingo al Fulham.



"Puedes ver que en el banquillo nos faltaba algo de ritmo, pero pondría a Vital (el entrenador de porteros) antes que a un jugador que no da el máximo cada día".

El interés del Milan en el jugador inglés terminó cuando estos confirmaron el fichaje de Kyle Walker, ya que solo pueden fichar a un inglés en este mercado de enero, mientras que otra opción, como es la del Barcelona, es complicada por su alto salario y los problemas financieros del club catalán.