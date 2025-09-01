El último fichaje de Arsenal es la pieza anhelada por Mikel Arteta

Oscar Sandoval

Arsenal anunció en el último día de mercado de transferencias el fichaje de Piero Hincapié a cambió de 52 millones de euros que recibirá Bayer Leverkusen, el ecuatoriano se convirtió en el octavo refuerzo para los ‘Gunners’ que gastaron cerca de 340 millones de euros a lo largo del verano.

The final piece of the puzzle 🧩



Piero Hincapie is a Gunner 🤝 pic.twitter.com/eqLasc4AVz — Arsenal (@Arsenal) September 1, 2025

Arsenal gastó lo que considera necesario para acabar con la sequía y levantar el primer título de la Premier League después de 22 años y tres subcampeonatos consecutivos, compró jugadores de muchísima calidad en cada línea y bajó la cortina del verano con Hincapié.

El defensor se convirtió en el octavo fichaje de los 'Gunners' en este mercado tras los de Viktor Gyökeres, Martín Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Kepa Arrizabalaga, Cristhian Mosquera y Eberechi Eze.

Mikel Arteta definió al ecuatoriano que portará el número '5' como “un jugador con carácter que combina juventud y madurez”.