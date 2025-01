El peor Manchester United de la historia

El entrenador del Manchester United, el portugués Rubén Amorim, rechazó buscar excusas para argumentar el mal momento del equipo, derrotado en Old Trafford por el Brighton y encajar un nuevo revés que llevó al preparador luso, sustituto semanas atrás de Erik Ten Hag, a catalogar al plantel que dirige como "el peor equipo de la historia" de la entidad.

Brighton le borró la sonrisa al Manchester United

Amirim lleva dos meses en el club red. "Seguramente estamos siendo el peor equipo de la historia del Manchester United. Tenemos que reconocerlo e intentar cambiarlo. Ahí tenéis el títular que queréis", dijo el técnico en la rueda de prensa tras el encuentro contra el Brighton.



Desde su llegada al banquillo de Manchester, en noviembre pasado, el equipo ha ganado solo tres de los once partidos que ha jugado en la Premier. "Imaginar lo que supone esto para un hincha del Manchester, y también lo que supone para mi. Hay un nuevo entrenador que pierde más que el que estaba antes. Lo sé perfectamente", añadió Amorim.



Amorim, sin embargo, tuvo momentos para la esperanza y para salir adelante en el futuro. "Podemos triunfar pero hay que superar este momento", indicó el técnico que reconoció que "todos rendimos por debajo de nuestras posibilidades y hay que asumirlo. Hay que seguir, no queda otra", añadió el preparador luso que dejó el Sporting de Portugal para intentar reflotar al conjunto inglés.

Manchester United no arranca en la Premier League, ni con Rúben Amorim

"No podemos aceptar perder tantos partidos. No voy a cambiar mi forma de ver el fútbol" y rechazó profundizar en la ausencia de Marcus Rashford con el que no cuenta desde hace varias jornadas y que puede abandonar el club en este mercado de invierno.



"no está, está fuera del equipo y no voy a contar con un jugador que no creo que mejore al equipo", sentenció.