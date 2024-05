El Manchester United le abre la puerta a Jadon Sancho para su regreso

Los Red Devils serían felices con el regreso del extremo en un futuro no lejano

El holandés Erik Ten Hag, técnico del Manchester United, aseguró que se alegra por el buen momento del inglés Jadon Sancho y abrió la puerta a que el extremo vuelva en el futuro.



El atacante inglés fue el mejor en la victoria del Borussia Dortmund este miércoles en las semifinales de la Liga de Campeones contra el Paris Saint Germain, después de llegar cedido al equipo alemán en enero tras un desencuentro con Ten Hag.

El técnico le mandó a la grada durante meses después de que éste le acusara de no estar en forma y Sancho respondiera que le estaban utilizando como chivo expiatorio. El inglés se negó a disculparse y se tuvo que ir cedido al Dortmund, donde está volviendo al nivel que ya dio con los alemanes, antes de fichar por 80 millones por el United.



"Ayer demostró por qué el United le fichó y por qué representa un gran activo para el Manchester United. Es bueno, me alegro por Jadon y por su partido de ayer. Veremos lo que ocurre en el futuro", añadió el técnico holandés.



Existen muchas dudas en Old Trafford sobre la continuidad de Ten Hag la temporada que viene y lo más probable es que el técnico abandone el club en verano, como parte del proceso de reconstrucción que está haciendo en la parcela deportiva Jim Ratcliffe, dueño de un 27 % del club.

Este proceso incluiría la puesta en venta de la mayoría de jugadores del primer equipo, a excepción de Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho y Rasmus Hojlund.



"Es una broma", dijo Ten Hag. "Desde que trabajo en el fútbol, cada verano dicen que el United está interesado en 200 jugadores y cada verano dicen que vamos a venderlos a todos".