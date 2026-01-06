¿Dos despidos en una temporada?, Nuno Espírito podría ser el primero

Oscar Sandoval

West Ham perdió 2-1 ante Nottingham Forest y cayó a la zona de descenso, suma 10 partidos sin ganar y Nuno Espírito Santo podría convertirse en el primer técnico en ser despedido dos veces en una misma temporada de la Premier League.

Nuno estaba sentenciado y contaba con una última oportunidad, necesitaba que los ‘Hammers’ pasaran por encima de los ‘Tricky Trees’, sin embargo, el equipo no respondió y cosechó una derrota que lo dejó en zona de descenso con un panorama desolador.

El técnico fue destituido de Nottingham en la fecha tres y dos jornadas después se convirtió en sustituto de Graham Potter en West Ham, no ha sido una buena temporada para el portugués y la derrota ante su ex equipo parece haberlo al filo del abismo con el récord negativo al caer.

El conjunto londinense necesita cambiar la dinámica para aspirar a la salvación, está a siete puntos de la permanencia y la directiva tomará la decisión final en las próximas horas.