Chelsea, el campeón del mundo, despertó y aplastó al West Ham

Enrique Gómez

¿Se arrepentirá el West Ham de haberse desprendido de Edson Álvarez? Vaya paliza que se llevó por parte del Chelsea en su primer partido como local en esta temporada 2025/26 de la Premier League.

Los ‘Blues’ vencieron 5-1 a los ‘Hammers’, todos los goles anotados por jugadores diferentes.

Después de iniciar la temporada con un insulso empate 0-0 contra el Crystal Palce, el club campeón del mundo se desquitó en su visita al London Stadium, donde seguramente el público jamás se imaginó un resultado así, luego de que Lucas Paquetá abriera el marcador con un golazo a los seis minutos.

El Chelsea reaccionó y se apuntó una victoria de alto poder para este inicio de campaña. El empate llegó apenas al 15’ con anotación de Joao Pedro y al 23’ y al 34’, Pedro Neto y Enzo Fernández le dieron la vuelta al marcador con el 3-1 parcial. Ni siquiera hubo esperanza de recuperación para el local, pues iniciando al segundo tiempo (54’ y 58’), Moisés Caicedo y Trevor Chalobah hicieron el cuarto y el quinto.

Ya son ocho goles recibidos en solo dos partidos para el West Ham, que para esta temporada decidió desprenderse de Edson Álvarez, uno de sus líderes defensivos. Es claro que la estrategia no le está funcionando al técnico Graham Potter, quien tomó la decisión de ceder a préstamo al mexicano.

Con la tercera plantilla más valiosa de Inglaterra y su título mundial conquistado hace unas semanas, Chelsea es uno de los favoritos al título y solo necesitó una jornada para despertar.