Bukayo Saka renueva con el Arsenal

Bukayo Saka, delantero del Arsenal, ha renovado su contrato con los 'Gunners' hasta 2027.

El inglés, de 21 años, ha disputado 178 partidos con el club y está completando una temporada magnífica, con 14 goles y 11 asistencias, además de haber sido nominado a los premios Mejor Jugador y Mejor Jugador Joven de la Premier League.

"Estoy muy feliz. Se ha hablado mucho, pero aquí estoy. Este es el equipo indicado y el sitio perfecto para dar el siguiente paso", dijo el futbolista en declaraciones al club.

Saka, quien ha sido internacional con Inglaterra en 26 ocasiones, terminaba contrato al final de la temporada 2023/24, por lo que ha extendido su vínculo tres años más.

La campaña que viene tendrá su debut en la Champions League, a la que el Arsenal se ha clasificado por primera vez en seis años.

"He visto muchos cambios aquí. He visto que este equipo y el club está creciendo, en una dirección que nos emociona a todos. Tenemos el tiempo de nuestro lado. Puedes ver nuestra plantilla y darte cuenta de que la mayoría de los jugadores son jóvenes. Tenemos hambre, muchos de nosotros no hemos ganado títulos aquí, así que queremos lograr grandes cosas. Queremos ganar y lograrlo aquí".