Boxing Day imperdonable, pero bien aprovechado por Manchester United

Enrique Gómez

Ya sea por culpa de la UEFA o por quedar bien con los derechos de televisión, este año solo hubo un partido del Boxing Day y el Manchester United lo aprovechó para instalarse en el top-5 de la Premier League.

Los ‘Red Devils’ vencieron 1-0 al Newcastle en el único duelo del día después de navidad.

Debido a la sobrecarga de partidos por la calendarización de la UEFA y del contrato firmado con las televisoras para darle prioridad a las jornadas en fin de semana, el tradicional Boxing Day del futbol inglés solo tuvo un partido en la Primera División; el resto de los encuentros se jugarán el fin de semana, sin embargo, no serán considerados como encuentros relativos a la celebración del 26 de diciembre.

Así, el único encuentro del Boxing Day 2025 se disputó en Old Trafford y se resolvió con un golazo.

A los 25 minutos, Patrick Dorgu marcó su primer gol con el Manchester United. El danés de 21 años hizo una anotación soñada al prender una volea en el borde del área y hacer estallar las redes. La gran ejecución del danés se dio después de un saque lateral que fue rechazado con un cabezazo.

Partido muy peleado y donde a punto estuvo de sancionarse un penal en contra del local por una mano de Lisandro Martínez (61’), pero el VAR advirtió que el balón pegó primero en el pecho del capitán argentino.

Con esta victoria, el equipo de Ruben Amorim llegó a 29 puntos en la liga de Inglaterra y empató al cuarto lugar, Chelsea. El equipo mancuniano está a 10 unidades del líder Arsenal, pero esa diferencia podría aumentar una vez que se disputen el resto de los partidos de la Jornada 18 de la Premier.

Así, a casi media temporada, el Manchester United se está acercando a puestos de Champions League.