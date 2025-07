Arsenal refuerza su delantera con Noni Madueke

El Arsenal oficializó el fichaje del extremo inglés Noni Madueke, procedente del Chelsea, con un contrato "a largo plazo", que se unirá al grupo después de la gira del equipo por Asia de este verano.

Madueke, de 23 años, se incorpora al Arsenal procedente del conjunto 'Blue' tras jugar 92 partidos en todas las competiciones desde que llegó en 2023 del PSV Eindhoven, en el que con tan solo 17 años irrumpió en el primer equipo.

Antes pasó por las canteras del Crystal Palace y el Tottenham Hotspur.

Las cifras del traspaso, según medios ingleses, alcanzan los 48 millones de libras (55.37 millones de euros), y firma hasta verano de 2030 con el club del norte de Londres, en el que competirá por un puesto en la delantera con Bukayo Saka y Gabriel Martinelli.

"Noni es un joven jugador prometedor y potente, con actuaciones y estadísticas de alta calidad en las últimas temporadas. Es uno de los extremos más talentosos de la Premier League", dijo el técnico del equipo, el español Mikel Arteta, en el comunicado del club.

El director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, destacó que "es un extremo dinámico y versátil con una gran capacidad técnica que reforzará significativamente la plantilla".

Madueke portará el número 20 y, debido a su participación en el Mundial de Clubes de este verano con el Chelsea, se unirá al equipo a principios de agosto después de la gira por Asia, detalló el club.

