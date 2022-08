Andrés Guardado debe jugar y Nottingham Forest podría salvarlo

Si Andrés Guardado quiere jugar su quinto Mundial con México, primero debería hacerlo con su club.

Y como ni siquiera el Betis puede garantizarle al ‘Principito’ que pronto jugará, quizá la mejor opción para el jugador sea atender el interés del Nottingham Forest, recién ascendido en la Premier League.

Por una cuestión de reglamento financiero, el Betis no ha podido registrar a varios de sus jugadores y uno de ellos es el mexicano, quien también se perderá el partido por la segunda fecha ante Mallorca.

“Es un tema que no lo puedo responder yo. Tendría que preguntarle a gente encargada de ese tema para ver en qué situación va. Para este partido contra Mallorca vamos a tener los mismos jugadores del anterior, más adelante no lo sé”, confirmó el técnico Manuel Pellegrini en conferencia de prensa.

“Estoy siempre conversando con ellos y por supuesto es una situación incómoda, no solamente por no poder participar sino por no saber también el futuro, que se cierra la próxima semana”, agregó el entrenador respecto a la incertidumbre que viven Luiz Felipe, Luiz Henrique, Claudio Bravo, Joaquín, Camarasa y Willian José, jugadores que no han podido ser inscritos para esta temporada.

De acuerdo con el periodista Raoul Ortiz, al menos el mexicano tiene otras opciones que quedarse a esperar si Betis soluciona su problema de escritorio y aunque el Nottingham Foresta es el mayor interesado, también hay otros en la misma Liga de España, para que Andrés no sufra un cambio tan radical.

A sus casi 36 años, Guardado sabe que la única manera de demostrar que sigue en ritmo es jugando y si Betis no se lo puede garantizar, quizá deba aprovechar que al mercado le queda una semana antes de cerrar.