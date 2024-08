A un día de iniciar, hay una buena y una mala noticia para Liverpool

Unas por otras, el Liverpool no pudo fichar a Martín Zubimendi, pero al menos retendrá a Luis Díaz, así mismo lo confirmó el técnico Arne Slot.

Los 'Reds' estaban listo para pagarle a la Real Sociedad los 60 millones de la cláusula de rescisión de Zubimendi y a ofrecerle un gran sueldo el jugador, pero el mediocampista decidió quedarse en el equipo y a partir de ahora tiene todo el reconocimiento del púiblico en San Sebastián.

Con esta decisión, Liverpool se queda como el único equipo de la Premier que aún no se ha reforzado en este mercado de verano.

"Ya he dicho muchas veces que nuestra plantilla es muy fuerte y que no es fácil encontrar jugadores que nos vayan a reforzar", dijo Slot de cara al primer partido de la temporada ante el Ipswich Town.

"Zubimendi era uno de ellos, pero decidió no venir, así que vamos con los que tenemos. Estamos tratando de fortalecer la plantilla, pero desafortunadamente el jugador no quiso venir y es obvio que no va a venir", expuso el neerlandés.

"Hemos perdido a Joel Matip, Thiago (Alcántara) y Adrián (San Miguel), pero el resto del grupo está y eso es muy positivo. Siempre hablamos de fichajes, pero es muy positivo que hayamos retenido a nuestros jugadores".

Pero no todas son malas noticias, pues a pesar de gran interés del Barcelona, el equipo británico mantendrá al colombiano Díaz..

"El futuro de Luis Díaz está con nosotros. Ha tenido un gran impacto, me gusta mucho", comentó Slot, quien está a punto de debutar con Liverpool.