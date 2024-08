Simone Biles volvió a disfrutar la gimnasia y el triunfo

En Tokio 2020 el desgaste mental y la presión la obligaron a abandonar varias pruebas de los Juegos Olímpicos e incluso estuvo cerca de dejar definitivamente la gimnasia. Simone Biles puso en la mesa el tema de la salud mental, pues si una gran atleta como ella

Al terminar la prueba en la que ganó la medalla, Biles destacó que se sintió con gran alivio y aseguró que los recuerdos de los momentos complicados que vivió ya no aparecieron, lo cual la movió hacia adelante.

Simone Biles brilló en su regreso a Juegos Olímpicos

"Después de terminar el salto me sentí aliviada: pensé 'wow, no hay flashbacks. Sentí mucho alivio y tan pronto como aterricé supe que íbamos a lograrlo".

Destacó que mucho de lo que ocurrió en Tokio se debió a una gran presión, pues sabía que las expectativas estaban sobre ella y definitivamente no se sentía preparada para llevar ese gran peso en la espalda.

"Sentía que había llegado a la cima a los 19 años y sentía temor pensando en el resto de mi vida. Me decía, no sé si podré volver a lograr esto. Muchas de mis compañeras me tenían como referencia, así que sentía que era esa persona fuerte, que nunca podía mostrar un signo de debilidad, pero hubo muchos momentos en los que me sentí muy sola, pero ahora fue muy distin to.