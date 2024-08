Serbia y Grecia se suman al 'exodo' del basquetbol olímpico

El Team USA se hospedó desde que llegó a Francia en un hotel de lujo y ahora que el torneo de basquetbol se mudó a París, continuarán de esa forma, debido a las comodidades con las que no se cuentan en la Villa Olímpica, como camas del tamaño de las superestrellas y por la ausencia de aire acondicionado.

Otro equipo que anunció que durante su estancia en la capital francesa se hospedará en un hotel fue Grecia y aunque en un principio valoraron hospedarse en la villa de atletas, prefirieron que sus deportistas siguieran el ejemplo de los estadounidenses.

Serbia es una de las delegaciones sin tanto presupuesto, por lo que de acuerdo a varias fuentes, fueron los jugadores Nikola Jokik y Bogdan Bogdanovic quienes tomaron la decisión de que el equipo fuera a un hotel y ellos pagaron los gastos del resto de sus compañeros para que la comodidad aumentara.

Lo cierto es que el resto de los atletas no tendrán la oportunidad de convivir con las estrellas de la NBA que participan en el torneo olímpico.

Este martes 6 se llevarán a cabo los juegos de los cuartos de final en el Accor Arena: Grecia vs. Alemania, Serbia vs. Australia, Francia vs. Canadá y Estados Unidos vs. Brasil, posteriormente se disputarán las semifinales el jueves 8, para culminar con el juego por el bronce y la gran final el sábado 10.