Rai Benjamin es el rey de los 400 metros con vallas

Rai Benjamin se impuso en los 400 metros con vallas con un tiempo 46.46 segundos, lo que significó su segunda medalla de oro en París 2024, tras ganar el relevo 4x400 metros planos.

El estadounidense superó a Karsten Warholm de Noruega (47.06) y a Alison dos Santos de Brasil (47.26).

Benjamin se había colgado el bronce en Tokio 2020 (46.17) por detrás de Warholm, por lo que el oro en estos Juegos Olímpicos fue particularmente especial.

Con todo y su triunfo, el estadounidense se quedó corto del récord mundial y olímpico de 45.94 que impuso precisamente el noruego en Tokio.

That first Olympic gold medal feeling for Rai Benjamin. 🔥 #ParisOlympics pic.twitter.com/UQm9UjtzNu