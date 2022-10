México buscará apartar una candidatura olímpica

México no baja la mano. El Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard tocó el tema de una supuesta candidatura mexicana para los Juegos Olímpicos y dio a conocer los detalles al respecto.

Ebrard Casaubón destacó que los países se van apuntando con varios años de anticipación en las precandidaturas del Comité Olímpico Internacional, de tal manera que en estos momentos participan: Londres, Estambul, Yakarta, Budapest, Doha, Vladivostok y Wujan".

Información sobre la candidatura de México a los Juegos Olímpicos 2036 pic.twitter.com/EcPKxtDeL8 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 14, 2022

Esto significa que si México quiere entrar en la contienda deberá hacerlo en 2023, para tener la posibilidad de sumarse a los candidatos de 2036 o 2040 y no perder su lugar.

"Como ya son tantos años hacia adelante, nuestra obligación es guardar el lugar de México. Si no nos apuntamos, no vamos a estar, igual lo dejamos pendiente y la próxima vez que se revise, ya estamos hablando de 2050, 2060 y no nos tocará a nosotros discutirlo ni presenciarlo".

El canciller aseguró que ha comentado el tema con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien han acordado que si México ya hizo unos Juegos Olímpicos, tiene la capacidad y la infraestructura para organizar otros, sin problema.