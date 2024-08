Marileidy Paulino se lleva los 400 m y el primer oro de República Dominicana

República Dominicana se vistió de oro luego de que Marileidy Paulino dominara los 400 metros planos en París 2024.

La corredora paró el cronómetro en 48.17, suficiente para asegurar la presea áurea, así como para romper el récord olímpico que estableció la francesa Marie-Jose Perec (48.25) en Atlanta 1996.

Paulino tomó la ventaja en entrando a la recta final de la competencia y usó los últimos 30 metros para apretar el paso y romper la marca que se había sostenido por 28 años.

La plata fue para a Salwa Eid Naser, de Barein (48.53), y el bronce se lo quedó Natalia Kaczmarek, de Polonia (48.98).

WHOA. 😳



The Dominican Republic’s Marileidy Paulino just SHATTERED the women’s 400m Olympic record. #ParisOlympics



📺 NBC & Peacock pic.twitter.com/WN9QQJ9bpF