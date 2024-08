Marco Verde ya planea la conquista del oro olímpico

La final es el viernes 9 de agosto a las 15:30 (tiempo del este) y Marco Verde buscará la medalla de oro contra el uzbeko Asadkhuja Muydinkhujaev, campeón del mundo de peso wélter en 2023.

“Si me tengo que quebrar las manos, me las voy a quebrar”, dijo el mexicano tras su victoria en las semifinales contra el británico Lewis Richardson por 3-2 de acuerdo con los jueces. “Sabemos que Uzbekistán es potencia, no he perdido no con él, pero con otros rivales sí”.

Pese a su gran emoción cuando la referí le levantó el brazo en el cuadrilátero, el púgil sinaloense estaba convencido de su triunfo desde que terminó la pelea, la cual estuvo muy ajustada en los últimos rounds.

La emoción de Marco Verde por llegar a la final en París 2024

“Ya estamos en la final y cuando llego a la esquina después del tercer round les dije: ‘ganamos, esta pelea no me la pueden robar’ y ya estaba enfocado en la tercera”, aseguró el boxeador, quien con su triunfo en semifinales tiene asegurada la medalla de plata, pero buscará ganar el último combate para darle a México su primer oro en estos Juegos Olímpicos y que todo París escuche su himno.

En cuanto a su rival, Verde reconoció que no ha peleado contra él. “Pero mi entrenador y yo, ya lo vimos. Sabemos que viene de ser campeón mundial. No hay rival fácil y vamos a planear la estrategia”.

¿Podrá México ganar su primer oro olímpico desde Londres 2012? Marco lo va a pelear hasta el fin.