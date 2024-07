La mexicana Alejandra Valencia explicó sus lágrimas en París 2024

El momento emotivo de la jornada olímpica lo protagonizó la mexicana Alejandra Valencia, pero ¿por qué las lágrimas si el equipo femenil de tiro con arco clasificó a cuartos de final como se esperaba?

La deportista de 29 años admitió que no se sintió satisfecha con su actuación y no estaba confiada de la clasificación a las finales de Tiro con Arco por equipos en los Juegos Olímpicos de País 2024, por eso, cuando su compañera Ana Paola Vásquez le dijo emocionada que habían finalizado terceras, no pudo contener las lágrimas. Fue un momento de orgullo y liberación para la sonorense.

“Quedamos en tercero y la verdad yo pensaba que no íbamos a quedar muy alto por mi culpa. Siento que no tiré bien, que puedo hacer más y no quería ver los resultados hasta el final”, dijo Valencia en palabras para Claro, donde se mostró muy feliz por seguir avanzando en olímpica. Ya cuando fue el abrazo del grupo, fue saber que ellas estaban ahí también”.

¡MOMENTO EMOTIVO! ❤️🥲



En exclusiva con Claro Sports, Alejandra Valencia señaló que sus lágrimas vinieron tras el apoyo que recibió de su equipo, luego de no haber tenido su mejor jornada#ParísEsTuyohttps://t.co/NsveoxhvEk pic.twitter.com/Y9VgS4R6Bt — Claro Sports (@ClaroSports) July 25, 2024

Alejandra también habló de la gran diferencia que se percibe en estos Juegos Olímpicos con respecto a lo que se vivió en Tokio 2020 (disputados en 2021) en medio de la emergencia por el COVID-19.

“Sabemos que es una fiesta para la gente que viene a vernos y a mí me gusta mucho. Me gusta que les guste vernos competir”, dijo sonriente la arquera mexicana, quien espera tener su mejor actuación en las finales que se disputarán el domingo y donde hay esperanza de medalla para la delegación mexicana.