Francia mantiene la etiqueta de candidato en el futbol de Paris 2024

A 𝟮𝗡𝗗 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥𝗬 in 2 matches for les Bleus who take a big step towards qualification for the Olympic quarter-finals! 🙌



🇫🇷1-0🇬🇳 | #FRAGUI | #Paris2024 pic.twitter.com/MwsYfj2LzP