"Estaremos en la pelea": Alejandra Orozco ya piensa en la prueba individual

Los últimos dos saltos de las mexicanas no fueron del todo buenos y así, la dupla de Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez cayó al quinto lugar de la competencia de clavados sincronizados en la plataforma de 10 metros. Amargo resultado para ellas, pero todavía queda la competencia individual en París 2024.

Orozco, la abanderada de México en estos Juegos Olímpicos, reconoció que tuvo fallas técnicas y lamentó haberse quedado fuera del pódium, pero a la vez se dijo orgullosa de su participación.

“Un resultado agridulce. Sabíamos que iba a ser una competencia reñida y que no había margen de error. Fue un error de mi parte, así son los Juegos Olímpicos, todo puede pasar. Me siento orgullosa de nosotras, pero me hubiera gustado hacerlo mejor”, comentó la jalisciense de 27 años a Claro Sports.

Alejandra Orozco toma la responsabilidad del resultado de México en clavados 🥲🇲🇽



La competencia individual desde la plataforma de 10 metros inicia el 5 de agosto con las preliminares y ambas clavadistas esperan estar en la final que se disputará el día 6. En ese sentido, Orozco aseguró que aprenderá de los errores de esta prueba por equipos para buscar un gran resultado la próxima semana,

“Sé perfectamente lo que sucedió en el tema técnico. Tenemos días para hacer ajustes. México tiene con qué (competir), estaremos en la pelea”, agregó Ale, tras los 297.66 puntos en la prueba de parejas.

Después de su tercer clavado, la dupla mexicana se encontraba en tercer lugar, sin embargo, pequeños fallos en sus últimos dos saltos, terminaron el sueño de medalla, pero aún queda una oportunidad para ambas en París 2024.