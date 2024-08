Estados Unidos recupera el oro olímpico en 4x100 m femenil

Melissa Jefferson, Twanisha Terry, Gabrielle Thomas y Sha'Carri Richardson aseguraron el oro en el relevo 4x100 m con un tiempo de 41.78.

Las estadounidenses superaron por 7 centésimas de segundo a las representantes de Gran Bretaña: Dina Asher-Smith, Imani-Lara Lansiquot, Amy Hunt y Daryll Neita, y por 19 a las corredoras de Alemania: Alexandra Burghardt, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper y Rebekka Haase.

La prueba estuvo dominada de principio a fin por las cuatro representantes de ‘Las Barras y las Estrellas’, con sincronía perfecta en la entrega de la estafeta, que también les valió su mejor tiempo de la temporada

Es la doceava ocasión que las atletas de Estados Unidos aseguran la medalla áurea para su país. Además, recuperan la hegemonía en la prueba, luego de que en Tokio 2020 las atletas de Jamaica consiguieran el primer lugar.

