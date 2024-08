"Es culpa mía": la madurez de Daniela Souza tras su insólita eliminación

Ahora Daniela Souza sabe que en un segundo puede pasar todo, por ejemplo, recibir dos amonestaciones, festejar una victoria y al final, perder un combate que se tenía ganado en los Juegos Olímpicos.

Tras caer en los octavos de final del taekwondo femenil (-49 kilogramos), la peleadora mexicana reconoció su impotencia por la manera en la que se le escapó el triunfo y aunque se hizo responsable de su desconcentración, también aseguró que nunca se le notificó por la cuarta amonestación (la anterior a la quinta y definitiva) y continuó con su táctica de evasivas.

“Al final me dan dos amonestaciones más, en un par de segundos y nunca se me señala la cuarta amonestación, de haber sido así, mi plan hubiera cambiado totalmente, tomé una decisión sin haber tenido el contexto muy claro y eso es error mío también, me queda aprender y a seguir adelante”, dijo la tapatía al final de su insólita derrota contra la tunecina Ikram Dahri.

Inaudita eliminación de Daniela Souza, la carta fuerte de México en París 2024 No hubo robo, solo una lamentable desconcentración de la peleadora mexicana

La africana protestó con justa razón, luego de que la mexicana había festejado el triunfo y los jueces le dieron la razón: la norteamericana incurrió en una quinta falta con apenas unas décimas de segundo en el reloj y así, Souza perdió una pelea donde fue mejor que la rival y en la cual conectó más y mejores patadas.

“Claro que siempre hay un tema de impotencia, pero al final no puedo quejarme al cien por ciento, no es culpa de nadie más que mía, porque la situación, lo que yo podía controlar, al final fue un detalle mío, pero hay que mejorar esa claridad en el jueceo”, sentenció tras la eliminación en París 2024.

La campeona del mundo en 2022 era una de las esperanzas de medalla más fuertes para la delegación mexicana en esta justa olímpica.