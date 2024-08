Emiliano Hernández se disculpa con México: "No pude darle la medalla"

Cuarto lugar olímpico. No se puede estar más cerca de las medallas, pero Emiliano Hernández sabe que eso no es suficiente y por eso se disculpó con todo México.

“No fui capaz de darles la medalla que tanto esperaban”, lamentó el mexiquense ante los medios de comunicación, tras su participación en la final de Pentatlón Moderno, en el penúltimo día de París 2024.

“Disculparme con mi familia, con México, nos quedamos cerca y creo que eso no es suficiente. Tengo que disculparme ante el mundo, ante la gente que me ha apoyado, que ha seguido este proyecto desde que tengo ocho años”, dijo el pentatleta con los ojos anegados y haciendo pausas para no romperse.

La decepción de Emiliano Hernández por quedar cuarto en pentatlón moderno

El competidor de 26 años fijó un nuevo récord mundial en la fase de carrera-tiro en este pentatlón que comprende pruebas de natación, tiro láser, equitación esgrima y carrera, sin embargo, no se vio complacido con esa anécdota, pues soñaba con darle a su país su sexta medalla en París 2024.

“Espero que ese Emiliano de ocho años se haya sentido orgulloso de que lo dimos todos, se sienta satisfecho, de que estaba peleando las medallas contra todo pronóstico, pero aspirando al milagro”, agregó Hernández, quien se quedó cerca de alcanzar al italiano Giorgio Malan en el tercer puesto.

Emiliano fue uno de los abanderados de México en París 2024 y era una de las grandes esperanzas de medalla.