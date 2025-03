El Comité Olímpico Internacional tendrá por primera vez en la historia, una presidenta

La exnadadora zimbabuense Kirsty Coventry, de 41 años, ha sido elegida nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI) en las elecciones llevadas a cabo en Costa Navarino (Grecia) y sucederá en el cargo al alemán Thomas Bach a partir del próximo 24 de junio.



Coventry derrotó en la primera ronda de votación a los otros seis candidatos: el español Juan Antonio Samaranch, el británico Sebastian Coe, el sueco-británico Johan Eliasch, el jordano Feisal Al Hussein, el japonés Morinori Watanabe y el francés David Lappartient.

