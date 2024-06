Caitlin Clark no estará en el basquetbol olímpico con el Team USA

Caitlin Clark no irá a los Juegos Olímpicos de París, según una persona familiarizada con la decisión. La persona, que proporcionó la lista completa a The Associated Press, habló bajo condición de anonimato porque no se ha hecho ningún anuncio oficial. La decisión fue reportada por primera vez por The Athletic.

Clark tiene algo de experiencia internacional con USA Basketball a un nivel más joven, pero no pudo asistir al campo de entrenamiento nacional en Cleveland después de que la invitaron porque estaba llevando a Iowa al Final Four. Clark terminó su carrera como líder anotadora de todos los tiempos de la División I de la NCAA.

¿Qué hace de Caitlin Clark la sensación del deporte colegial de Estados Unidos?

Clark, ahora novata de Indiana Fever en la WNBA, ha atraído a millones de nuevos fanáticos al baloncesto femenino durante su carrera universitaria y también en su joven carrera como profesional.

Si bien Clark no viajará a París, se espera que Estados Unidos lleve a la cinco veces medallista de oro Diana Taurasi a sus sextos Juegos Olímpicos. A Taurasi se le unirá su compañera de equipo en Phoenix Mercury, Brittney Griner.

Esta será la primera vez que Griner juegue a nivel internacional desde que estuvo detenida en una prisión rusa durante 10 meses en 2022. Dijo que solo jugará en el extranjero con USA Basketball.

La sensación colegial Caitlin Clark, ya es jugadora de Indiana Fever

A la pareja se unirán las veteranas olímpicas Breanna Stewart, A'ja Wilson, Napheesa Collier, Jewell Loyd y Chelsea Gray. Kelsey Plum y Jackie Young, quienes ayudaron a Estados Unidos a ganar la medalla de oro inaugural 3x3 en los Juegos de Tokio en 2021, también estarán en el equipo.