Alexa Moreno se queda fuera de las finales

La gimnasta mexicana Alexa Moreno, una de las grandes especialistas mundiales en salto de la última década, quedó fuera de la final en los Juegos Olímpicos de París.



Medallista de bronce mundial en 2018, cuarta en este aparato en los Juegos de Tokio, Moreno compitió a primera hora del domingo y rezó durante el resto de la jornada para que los resultados de sus rivales la favorecieran. Pero no se dio y acabó a solo 50 milésimas de la plaza.

Arrancan competición las mexicanas @ahtzirisandova2 con 11.833 pts y @alexa_moreno_mx con 12.800 pts en ejercicios en piso.#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/xZZd3zSk7I — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 28, 2024

"Estoy un poco frustrada. No me ha gustado cómo he realizado mis dos saltos. Cuando estaba en el aire, me concentraba mucho en el aterrizaje y en colocar bien los pies, porque pensaba que iba a morir", declaró tras su actuación.

Moreno admitió que estaba "muy nerviosa" y que durante esta temporada había tenido problemas para ejecutar su segundo salto.

"Mi preparación no fue tan buena como las dos veces anteriores (Río 2016, Tokio 2020). No hice tantas repeticiones en los entrenamientos como suelo hacer debido a mi operación (de rodilla) en noviembre del año pasado", añadió.