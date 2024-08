A sus 19 años, Alejandra Estudillo está en la final de clavados en París 2024

Fue una pena lo de Aranza Vázquez, pero por lo menos Alejandra Estudillo avanzó a la final de clavados y hay una esperanza de medalla para México mediante el trampolín de tres metros.

Con solo 19 años, la regiomontana no era de las favoritas dentro de la delegación mexicana, sin embargo, en unas horas la veremos lanzarse a la fosa de París 2024 en busca de una presea olímpica.

Con 317 puntos en las preliminares, Estudillo Torres clasificó a la final tras lograr la quinta mejor marca, solo por detrás de las dos chinas (Chen y Chang), de la australiana Keeney y de la italiana Pellacani. En tanto, la otra mexicana Aranza Vázquez quedó eliminada luego de que cayera de espaldas en uno de sus clavados, puntuara cero y se quedara sin opciones para meterse entre las 12 mejores.

En su debut olímpico, Alejandra Estudillo clasifica a la final de trampolín 3m



Con 19 años, la clavadista avanzó en quinto lugar y se instaló en la lucha por las medallas. 💦🇲🇽



“Fue un poco complicado; yo ni siquiera iba a estar aquí, fue una reasignación que se dio y que me la dieran a mí, fue muy bonito. Estoy muy agradecida; desde el momento que me enteré, no dejé de entrenar para estar lista”, comentó a Mediotiempo la competidora tras su progreso en estos Juegos Olímpicos.

La competencia definitiva será el viernes 9 de agosto a las 9:00 de la mañana, tiempo del este, en lo que será el penúltimo día de competencia de estos Juegos Olímpicos, donde México suma cuatro medallas.

La delegación mexicana tiene dos preseas en París 2024 a través de la disciplina de clavados (sincronizados en trampolín de tres metros y en individual bajo el mismo formato) con Osmar Olvera y Juan Celaya y ahora Estudillo buscará sumar otra presea más a través de los lanzamientos.