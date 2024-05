Un Super Bowl, el sueño del alcalde de Londres

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo este jueves que trabaja para llevar el Super Bowl de la NFL a su ciudad para darle realce al estatus de capital deportiva del mundo.

"El Super Bowl es realmente importante para nosotros. Tenemos varios partidos de futbol americano y quiero que se jueguen aquí porque queremos que los aficionados a los deportes estadounidenses en Europa vengan a Londres a verlos y no vayan sólo a Estados Unidos", dijo Sadiq Khan a The New York Times.

🎥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿- Sadiq Khan, Mayor of London, doing Jude Bellingham's celebration 😂 pic.twitter.com/c6atxj2U4y — SimplyGoal (@SimplyGoal) May 30, 2024

En la temporada 2024 de la NFL, Londres albergará tres de los cinco partidos de temporada regular programados para este año fuera de Estados Unidos.

El primero, correspondiente a la semana 5, se efectuará en el Tottenham Hotspur Stadium entre Los New York Jets y los Minnesota Vikings, el próximo 6 de octubre; una semana después, dentro de la semana 6, chocarán Jacksonville Jaguars y Chicago Bears, en el mismo recinto.

El tercer duelo, en la semana 7 de la campaña, se jugará el 20 de octubre entre Jaguars y New England Patriots en el estadio de Wembley.

Desde el pasado 25 de abril, antes de ser reelegido como alcalde, Sadiq Khan subrayó que dentro de sus objetivos estaba llevar a Londres algunos de los principales eventos deportivos de las ligas estadounidenses.

"Si soy reelegido llegaremos aún más lejos. Intentaremos traer el Super Bowl, WrestleMania y juegos de la NBA a Londres, además de preparar otra candidatura para los Juegos Olímpicos de 2040", anunció hace un mes.