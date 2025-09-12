Tyler Smith, de Dallas, ya es el guardia mejor pagado de la NFL

Redacción FOX Deportes

Dallas convirtió a Tyler Smith en el jugador mejor pagado de su posición. Los Cowboys y el dos veces guardia Pro Bowl acordaron una extensión de contrato por cuatro años y 96 millones de dólares, que incluye 81.2 millones garantizados, informó el sábado Ian Rapoport, experto de NFL Network.

Con un salario previsto de 24 millones de dólares anuales, Smith se convierte ahora en el guardia mejor pagado de la NFL, superando a Trey Smith, quien firmó una extensión de 94 millones de dólares con los Kansas City Chiefs el 15 de julio.

Cowboys, G Tyler Smith agree to terms on 4-year, $96M contract extension with $81.2M guaranteed. (via @rapsheet) pic.twitter.com/Xvriohje8W — NFL (@NFL) September 13, 2025

Smith ha sido una pieza clave y versátil en la línea ofensiva de los Cowboys durante sus primeras tres temporadas.

Aunque fue seleccionado como pick global número 24 del Draft de la NFL de 2022 para jugar como guardia, Smith comenzó su carrera cambiando de posición, pasando a tacle izquierdo para complementar la lesión de Tyron Smith.

Sources: The #Cowboys and standout G Tyler Smith agreed to terms on a 4-year, $96M extension —$24M per year — to make him the NFL’s new highest-paid at his position.



Smith gets a whopping $81.2M guaranteed in a deal done by agents @JoePanos1 and Todd France at @AthletesFirst. pic.twitter.com/f7En2IPilp — Ian Rapoport (@RapSheet) September 13, 2025

Tyler Smith sería titular en los 17 partidos de su temporada de novato y continuaría siendo la opción versátil de los Cowboys en su segundo año.

Desde entonces, Smith se ha consolidado como el guardia izquierdo principal, obteniendo su segundo Pro Bowl consecutivo en 2024.

Los Cowboys han estado ocupados el último mes firmando contratos a largo plazo con jugadores clave. La extensión de Smith sigue a las del cornerback DaRon Bland y el ala cerrada Tyler Ferguson.