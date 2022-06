Trey Lance tranquilo ante las críticas que ha recibido en San Francisco 49ers

El 'Quarterback' novato Trey Lance se declaró este miércoles tranquilo ante las críticas al ritmo que imprime al juego y convencido de que puede ser la solución para San Francisco 49ers en estos momentos en que Jimmy Garoppolo busca recuperar su forma tras la cirugía en el hombro derecho.

"No siento que me frene cuando recibo la pelota. Todos lanzan de manera diferente. No quiero entrar demasiado en detalles, pero para mí no es realmente algo que me preocupe tanto", declaró el mariscal de campo de 22 años.

Reclutado en la primera ronda del Draft 2021, Lance sólo jugó seis partidos en su primera campaña en los que pasó para 603 yardas, completó 41 pases de 71 intentos, sumó cinco anotaciones y dos intercepciones.

Las posibilidades de tomar los controles de San Francisco en 2022 pasan por la incertidumbre que generó Garoppolo en los 'playoffs', en esta instancia un pase suyo fue interceptado en la última jugada de la final de la Conferencia Nacional que los 49ers perdieron ante los Rams.