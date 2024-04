¿Tom Brady podría regresar a jugar?

No lo dijo de broma y si en un momento dado el equipo con el que lo ganó todo: los New England Patriots o el conjunto del que es socio minoritario: Las Vegas Raiders, necesitaran a un quarterback, Tom Brady estaría dispuesto a equiparse y regresar a los emparrillados.

"Patriots, Raiders, nunca lo sabes, pero no me opondría. Siempre estaré en buena forma y si puedo pasar el balón, no me opondría. Entonces podría volver, sería como si Michael Jordan regresara".

Brady es accionista minoritario de los Raiders, pero además ha manifestado en repetidas ocasiones que le gustaría comprar un equipo en la NFL, por lo que surge la disyuntiva sobre el hecho de poder regresar a jugar si al mismo tiempo es propietario de una franquicia.

"No sé si me dejarían hacerlo si me convierto en dueño de un equipo de la NFL, no lo sé, pero lo que puedo decir en este momento es que de ocurrir quizá no me opondría a volver".