¿Terminó el sueño?, Isaac Alarcón fue cortado por los 49ers

El mexicano Isaac Alarcón, quien cumplió con su suspensión de seis partidos impuesta por violar la política de sustancias para mejorar el rendimiento de la NFL, fue despedido este lunes de los San Francisco 49ers.

Alarcón, liniero ofensivo de 27 años, se ha convertido en agente libre y puede contratarse con cualquier otro equipo de la liga.

En abril pasado, el jugador, luego de recibir su castigo, explicó que su positivo en la prueba se debió al consumo de una proteína que ignoraba contenía una sustancia no permitida.

"Utilicé una proteína que incluí en mi rutina un par de veces, con total desconocimiento de que contenía una 'sustancia prohibida' por la liga, misma que fue detectada en el último examen que me realizaron", señaló el mexicano.

El originario de Monterrey, no apeló la sanción, y ofreció disculpas por el descuido.

"Acepto con humildad este error y comprendo perfectamente la sanción que me fue otorgada, la cual prometo nunca volver a cometer, ya que pondré mayor atención en los suplementos que usaré en el futuro", puntualizó.

Isaac Alarcón arribó a la NFL en 2020 a través del programa 'International Player Pathway', que busca talento alrededor del mundo.

En sus primeros tres años en la liga, el liniero estuvo con Dallas Cowboys antes de firmar con los gambusinos en el 2024 y permaneció con el equipo de prácticas durante toda esa temporada regular.

Isaac detalló que a lo largo de su tiempo en la NFL ha intentado estar a la altura para ser considerado dentro de la plantilla de 53 jugadores en los equipos que ha estado, algo que aún tiene pendiente.

"Estos últimos cinco años han sido los más felices de mi vida, pero también los más exigentes física y mentalmente. Por lo que mantenerme en el mejor estado posible a través de entrenamientos rigurosos ha sido una de mis grandes prioridades", aseguró.

También este lunes, los 49ers prescindieron del liniero ofensivo alemán Kilian Zierer, que también fue fichado bajo el programa 'International Player Pathway'.