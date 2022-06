Tercera y largo: los jugadores obligados a brillar en 2022 (AFC)

Fueron selecciones de primera ronda en 2020 pero no han rendido lo esperado

Incluso cuando decepcionan en su primer año, Los jugadores seleccionados en las primeras rondas del draft reciben más oportunidades que el resto. En muchos casos, esa alta inversión los ayuda completar la segunda temporada incluso cuando dan pasos para atrás.

Su situación ya no es tan fácil en el tercer año, que es para la mayoría la última oportunidad de cumplir con las expectativas con las que llegaron a la NFL. Desde el arranque del training camp estos jugadores que no han logrado establecerse saben que se juegan quizá no solo la titularidad, sino incluso de un sitio en el roster.

La generación de 2020 tiene a varios jugadores en esta situación. Estos son algunos de los más presionados por dar un salto de calidad en la Conferencia Americana:

Tua Tagovailoa – QB, Miami Dolphins

Quizá de forma injusta para él, el quarterback producto de Alabama y pick #5 global de 2020 será siempre comparado con Justin Herbert, tomado un turno después por los Chargers y quien tras dos años en la NFL ya luce como una superestrella. Y no podemos olvidar que el #1 de dicho draft, Joe Burrow, ya alcanzó el Super Bowl con los Bengals.

Tua, en contraste, tuvo un primer año muy inconsistente, en el que claramente Ryan Fitzpatrick era la mejor opción para los Dolphins. Sus números mejoraron en 2021, pero aún hay mucha incertidumbre a su alrededor. La llegada de Tyreek Hill para este año y en general una amplia inversión de Miami para rodearlo de una buena ofensiva lo obligan a dar un gran salto adelante.

Mekhi Becton – T, New York Jets

Tomado por los Jets en el turno #11 de 2020, Becton tuvo una presentación bastante buena como novato, logrando una nota de 74.4 por parte de Pro Football Focus en 14 partidos disputados como tackle izquierdo.

Sin embargo, una lesión de rodilla sufrida en la semana 1 de 2021 terminó costándole el resto de la temporada y desde entonces han abundado reportes negativos sobre su recuperación, subida de peso y actitud general, llegando al punto de que no se presentó a las actividades voluntarias con el equipo en las semanas previas.

Jerry Jeudy – WR, Denver Broncos

El segundo receptor tomado en el draft de 2020 con el pick #15 global, el producto de Alabama acumuló 856 yardas y tres touchdowns en 52 recepciones, pero las logró en 113 targets, para una efectividad de atrapadas del 46 por ciento, uno de los peores de la liga.

Si bien en su segundo año mejoró su porcentaje de pases atrapados, una lesión del tobillo le marginó de siete partidos y terminó con solo 38 recepciones para 467 yardas, sin ninguna anotación en 2021.

K'Lavon Chaisson – DE, Jacksonville Jaguars

El pass rusher surgido de LSU fue la segunda selección de primera ronda de los Jags en este draft en el turno #20, después de que tomaran con el #9 al CB C.J. Henderson, a quien cambiaron hacia los Panthers la temporada pasada.

Chaisson solo fue titular en tres de 16 partidos de 2020 y apenas sumó una captura, pero participó en el 51 por ciento de las snaps a la defensiva, lo que hacía pensar en que podría tomar un rol mayor en 2021. En contraste, si bien fue titular en ocho partidos, solo jugó el 39% de las snaps, añadió apenas un sack más a su cuenta y de un pobre 49.6 en su nota de PFF como novato pasó a un 47.0 en su segundo año.