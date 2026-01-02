T.J. Watt podrá jugar contra los Ravens

Redacción FOX Deportes

T.J. Watt volverá a la actividad con los Steelers para enfrentar a los Ravens tras superar una intervención quirúrgica derivada de un coágulo en el pulmón.

El linebacker sufrió un colapso parcial pulmonar a inicios de diciembre y fue operado días después. Pittsburgh optó por un manejo cauteloso y lo mantuvo fuera durante tres partidos consecutivos. Su regreso se da justo para uno de los duelos más físicos de la temporada.

La cirugía permitió estabilizar el pulmón y evitar riesgos mayores, por lo que Watt permaneció hospitalizado varios días antes de iniciar su proceso de recuperación.

El defensivo retomó actividad de manera gradual en prácticas, primero de forma limitada y luego completa. El cuerpo médico del equipo avaló su regreso tras cumplir todos los protocolos. El jugador aseguró sentirse bien y listo para competir.

Antes de la lesión, Watt volvía a ser el eje de la defensiva de Pittsburgh, presionando quarterbacks y marcando el ritmo del pass rush.

Su ausencia se notó en semanas clave, especialmente ante rivales directos en la AFC. El enfrentamiento contra Baltimore marca su primer juego oficial desde la operación. La expectativa es que tenga impacto inmediato, aunque con monitoreo constante.

El duelo ante los Ravens es determinante en la lucha divisional y en el panorama de playoffs de ambos equipos.

Para los Steelers, contar nuevamente con Watt fortalece a una defensa que depende de su intensidad y liderazgo. No es solo su producción, sino la atención que obliga a la ofensiva rival a ajustar. En un partido de márgenes