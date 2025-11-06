Sufrieron, pero los Broncos siguen dominando en casa

Redacción FOX Deportes

Los Denver Broncos derrotaron 10-7 a Las Vegas Raiders en un duelo marcado por los errores ofensivos y la solidez defensiva local.

Ambos equipos intercambiaron balones en repetidas ocasiones, lo que mantuvo el marcador cerrado durante gran parte del encuentro. Denver aprovechó mejor sus oportunidades y confirmó por qué su estadio sigue siendo una fortaleza en esta temporada.

Los Raiders abrieron el marcador con una buena serie culminada por Ashton Jeanty con una carrera corta de touchdown.

Sin embargo, las pérdidas de balón comenzaron a pesarles: dos intercepciones y un balón suelto limitaron sus avances y devolvieron el control del juego a los Broncos, que ajustaron en defensa y poco a poco tomaron el ritmo del partido.

Denver igualó antes del descanso y en la segunda mitad su ofensiva, guiada por Bo Nix, consiguió un gol de campo que resultó decisivo. La defensiva local volvió a destacar con presión constante sobre Aidan O’Connell, provocando errores que impidieron a Las Vegas reponerse del golpe.

En los minutos finales, los Raiders tuvieron la gran oportunidad de empatar, pero Daniel Carlson falló un intento de gol de campo de 48 yardas que se fue desviado.

Así, Denver mantuvo su dominio en casa y mejoró su récord a 8-2, mientras Las Vegas volvió a derrumbarse en los cierres y confirmó su difícil momento en la temporada.