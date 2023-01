Solo quedan cuatro y así serán las finales de Conferencia

Terminó la Serie Divisional de playoffs de la NFL con algunas sorpresas y quedaron definidos los equipos que en las finales de Conferencia buscarán un lugar en el Super Bowl 57 a celebrarse en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Los San Francisco 49ers se medirán a los Philadelphia Eagles en la Conferencia Nacional y los Cincinnati Bengals a los Kansas City Chiefs en la Conferencia Americana.

Estas serán las fechas y horarios de las finales de Conferencia

Domingo 29 de enero

Conferencia Nacional

San Francisco 49ers vs. Philadelphia Eagles

3:00 PM ET/ 1:00 PM PT

Lincoln Financial Field

Conferencia Americana

Cincinnati Bengals vs. Kansas CityChiefs

Arrowhead Stadium

6:30 PM ET/ 3:30 PM PT