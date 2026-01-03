Seattle fue práctico y lo ganó todo en San Francisco

Hiram Marín

Los Seattle Seahawks consiguieron una importante victoria 13-3 sobre los San Francisco 49ers en la Semana 18, en un partido que definía el título de la NFC West y el sitio nº 1 de la NFC.

Seattle abrió el marcador con un acarreo de Zach Charbonnet de 27 yardas para touchdown, y aunque el juego fue de bajo puntaje, su defensa dominó cada fase.

The West is ours.



Presented by @BECU pic.twitter.com/SSRAT8CsuS — x - Seattle Seahawks (@Seahawks) January 4, 2026

La ofensiva de San Francisco solo logró responder con un gol de campo de 48 yardas de Eddy Piñeiro. El control del reloj y la eficiencia en momentos clave fueron claves para la victoria de Seattle.

El quarterback Sam Darnold fue eficiente y sin errores en el partido, completando 20 de 26 pases para 198 yardas, sin touchdowns ni intercepciones en el encuentro.

Su manejo del ataque permitió a Seattle mover las cadenas y consumir posesión cuando era necesario.

Por parte de los 49ers, Brock Purdy tuvo dificultades para generar grandes jugadas y San Francisco no consiguió puntos de pase más allá del gol de campo. La línea defensiva de los Seahawks limitó las opciones profundas del ataque rival.

No. 1 SEED ‼️ pic.twitter.com/oJNoAyD4Ge — x - Seattle Seahawks (@Seahawks) January 4, 2026

San Francisco luchó para mover el balón y cometió errores puntuales en momentos de tercera oportunidad, lo que impidió que pudieran capitalizar en la red zone. Los 49ers nunca lograron establecer un ritmo ofensivo consistente, y Seattle mantuvo el mando incluso en series largas.

La defensa de Seattle limitó a San Francisco a solo tres puntos, controlando tanto el juego terrestre como el aéreo en momentos críticos. La falta de conversiones clave costó caro a los visitantes.

Con la victoria Seattle (14-3) se aseguró el título de la división NFC West, el nº 1 en la NFC y la primera ronda de descanso en playoffs, lo que les da ventaja de localía para toda la postemporada.

Los 49ers (12-5) quedan fuera del primer lugar y deberán disputar la ronda de comodines en la postemporada, con su siembra aún dependiendo de otros resultados.

El resultado cambia radicalmente las rutas al Super Bowl dentro de la conferencia. Ahora San Francisco tendrá que jugar fuera de casa y con un rival fuerte en Wild Card.