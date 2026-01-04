Se definió la siembra definitiva para playoffs en la NFL

Hiram Marín

La temporada regular 2025 de la NFL concluyó con todos los boletos para postemporada ya definidos y con algunas sorpresas en la NFC. En la Conferencia Nacional, los Seattle Seahawks aseguraron la siembra número 1 con marca de 14-3, lo que les da descanso en el primer fin de semana de playoffs y campo local durante la Divisional Round.

El segundo y tercer lugar quedaron en manos de los Chicago Bears y Philadelphia Eagles, ambos con récord de 11-6.

The Wild Card Weekend slate is official. pic.twitter.com/nsSSUUDT1L — NFL (@NFL) January 5, 2026

En cuarto lugar se ubicaron los Carolina Panthers, campeones de la NFC South con récord perdedor (8-9), gracias al desempate dentro de la división.

En cuanto a los espacios de comodines en la NFC, el puesto 5 fue para los Los Angeles Rams, el 6 para los San Francisco 49ers y el 7 para los Green Bay Packers.

Todos ellos completan el cuadro para el Super Wild Card Weekend y se medirán en casa de los equipos mejor sembrados según el formato habitual (2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5).

Aunque los Panthers acceden con marca 8-9, su lugar como campeones de división les da la siembra 4 automáticamente.

En la Conferencia Americana, los Denver Broncos terminaron como el equipo con mejor registro de toda la liga (14-3) y recibieron la siembra número 1, garantizándo la ventaja de jugar en casa y descanso en la ronda de comodines.

El 2 fue para los New England Patriots y el 3 para los Jacksonville Jaguars, ambos campeones divisionales.

El 4o. lugar en la siembra lo ocuparon los Pittsburgh Steelers luego de ganar la AFC Norte, con lo que se cerraron así los puestos divisionales directos.

Los tres comodines en la AFC para el Super Wild Card Weekend quedaron conformados por los Houston Texans (5), Buffalo Bills (6) y Los Angeles Chargers (7).

Estos equipos entran al fin de semana inicial de playoffs enfrentando a los líderes divisionales según el emparejamiento tradicional —más alto contra más bajo— lo que define una serie de duelos atractivos.

Así se jugará el Super Wild Card Weekend:

(Broncos y Seahawks descansan la semana 1 por ser los primeros sembrados de cada Conferencia)

Sábado 10 de enero de 2026

4:30 p.m. ET — Los Angeles Rams (5) vs. Carolina Panthers (4) — FOX/FOX Deportes

8:00 p.m. ET — Green Bay Packers (7) vs. Chicago Bears (2)

Domingo 11 de enero de 2026

1:00 p.m. ET — Buffalo Bills (6) vs. Jacksonville Jaguars (3)

4:30 p.m. ET — San Francisco 49ers (6) vs. Philadelphia Eagles (3) — FOX/FOX Deportes

8:00 p.m. ET — Los Angeles Chargers (7) vs. New England Patriots (2)

Lunes 12 de enero de 2026

8:00 p.m. ET — Houston Texans (5) @ Baltimore Ravens / Pittsburgh Steelers (4)